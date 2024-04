Druga tura w Rzeszowie z niespodzianką

Starający się o reelekcję Konrad Fijołek wygrał pierwszą turę wyborów z wynikiem 37,91 proc. W drugiej zmierzy się z Waldemarem Szumnym z PiS, który zdobył 24,23 proc. głosów. To zaskoczenie, bo niedzielny exit poll na kontrkandydata Fijołka w drugiej turze wyborów typował Jacka Strojnego (Razem dla Rzeszowa).

To zaskoczenie, bo wczorajsze sondażowe wyniki exit poll do drugiej tury typowały głównego kontrkandydata Fijołka, Jacka Strojnego. Kandydat Razem dla Rzeszowa ostatecznie zdobył 20,61 proc. głosów , i w wyborach uplasował się na trzeciej pozycji.

Konrad Fijołek (KWW Rozwój Rzeszowa)

- Wynik, jaki otrzymałem, bardziej mobilizuje niż rozczarowuje, tym bardziej, że tak blisko jest do 50 proc. - komentował w niedzielę wieczorem wyniki exit poll, który dawał mu ponad 45 proc. poparcia urzędujący prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. W poniedziałek, po tym, jak PKW podliczyła głosy ze wszystkich komisji obwodowych okazało się, że wynik jest o kilka punktów procentowych niższy i wynosi 37,91 proc.

Konrad Fijołek stolicą Podkarpacia rządzi od czerwca 2021 roku. Wygrał wówczas przedterminowe wybory, które zostały zorganizowane po rezygnacji ze stanowiska wieloletniego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. W szeregach ówczesnej opozycji nastąpiła mobilizacja i Fijołek szedł do wyborów z poparciem PO, Lewicy, PSL i Ruchu Polska 2050. Wybory wygrał w pierwszej turze, uzyskując ponad 56 procent głosów poparcia.

Konrad Fijołek miastem rządzi od niespełna trzech lat. Trafił na trudny czas: najpierw pandemia COVID-19, później agresja Rosji na Ukrainę, regularna wojna za wschodnią granicą. W niedzielę po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborczych podkreślił, że w tym trudnym czasie, w którym rządził, nie było łatwo przekonywać mieszkańców. "Jednak w dużym procencie teraz zaufali mi. I to mnie cieszy" - powiedział.

Fijołek zadeklarował, że będzie rozmawiał "z elektoratem wszystkich kontrkandydatów" i szukał u nich poparcia w drugiej turze. W jego ocenie, szczególnie wyborcy Trzeciej Drogi mogli być "zdezorientowani", bo choć to on otrzymał poparcie partii Szymona Hołowni, to jeden z kandydatów startował pod szyldem Trzeciej Drogi. Chodzi o posła PSL Adam Dziedzica, który startował z komitetu Porozumienie Służy Ludziom-Trzecia Droga.