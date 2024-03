Radny miejski z Lubartowa (woj. lubelskie) Grzegorz Gregorowicz wynajął detektywa, który śledził jego konkurenta w wyborach - radnego Jacka Tomasiaka. Wszystko po to, aby udowodnić, że ten nie może kandydować, bo nie mieszka na terenie miasta, z którego startuje. Sprawa trafiła do sądu. Tomasiak chce powołać na świadka sklepową, która – jak twierdzi – sprzedaje mu bułki w osiedlowym sklepie w Lubartowie.

- To jakiś absurd. Jeden radny wynajmuje detektywa, żeby śledził drugiego, a burmistrz, który jest z tej samej opcji politycznej co pierwszy, wykreśla drugiego ze spisu wyborców. Nie takiej chyba promocji potrzeba naszemu miastu – mówi Jacek Tomasiak.

Startują z konkurencyjnych komitetów

Radny Gregorowicz: przyszedł mi do głowy pomysł, żeby wynająć detektywa

- Taki wniosek już był zresztą składany. Przepadał w głosowaniu. Dopiero niedawno przyszedł mi do głowy pomysł, że mogę przecież – jako osoba prywatna - wynająć detektywa, który będzie śledził Tomasiaka. Z raportu, jaki mi przedstawił, wynika, że - co było do przewidzenia – radny jeździ wieczorami z miejsca pracy w Lubartowie do swojej willi w Lisowie – mówi Gregorowicz.