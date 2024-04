Kulig: kierunek zmieni się w sposób radykalny

Kraków. Euforia w sztabie Miszalskiego

Gibała: ze zwycięstwa Miszalskiego ucieszyliby się tylko pijani turyści i deweloperzy

- Wiecie dlaczego oni (deweloperzy - red.) tak chętnie wspierali tych kontrkandydatów i tak chętnie wydawali pieniądze na nielegalną kampanię przeciwko mnie? Dlatego, że doskonale wiedzą, że rządy Miszalskiego to będzie jeden do jednego kontynuacja rządów Majchrowskiego. To będzie dalsze Eldorado dla deweloperów. To będzie dalsze betonowanie naszego miasta. A my nie możemy do tego dopuścić - powiedział. Nawiązał w ten sposób do kontrowersyjnych materiałów reklamowych, jakie na ostatniej prostej przed wyborami pojawiły się w przestrzeni miasta i które, jak twierdzi Gibała, są elementem nieczystej kampanii.