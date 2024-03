Kandydat Trzeciej Drogi o "zamordystach" w PSL i "odklejonym" Hołowni

Po wyborach na swoim profilu w mediach społecznościowych udostępniał między innymi treści Konfederacji. W jednym z wpisów czytamy, że PSL to "zamordyści", a prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz jest "zamordystą totalnym". "Szybko zapominacie, jak Was zamknęli i kazali się szczepić" - takim komentarzem, nawiązującym do pandemii i szczepionek na COVID-19, opatrzył udostępnione 18 października nagranie.

"Możliwe, że doznał przemiany w czasie Bożego Narodzenia"

- To mój błąd, że nie prześwietliłem go zbyt dokładnie. Gdybyśmy mieli konstruować listy jeszcze raz, pan Lasia pewnie by na nie nie trafił. Nie możemy go już jednak wycofać - przyznał Garbuzik. - Lasia przeprosił mnie za to, co publikował i zobowiązał się, że pousuwa te treści. W czasie kampanii jego zachowanie jest zupełnie inne niż to, co prezentował wcześniej w tych wpisach - ocenia. Prezes kieleckiego PSL dodaje: "przykro mi się zrobiło, jak to zobaczyłem".