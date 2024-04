W gminie huczy od szkolnego skandalu i rezydencji biskupa. Wójt z trudem wszedł do drugiej tury

Stężyca, wybory samorządowe 2024. Żółta kartka dla Brzoskowskiego

Jak ustalił Słomczyński, wójt gminy Stężyca miał być poinformowany o tym, że trener sportowej akademii wulgarnie obraża nastoletnich uczniów, jednak nie zapoznał się z audytem, w którym doniesiono mu o zachowaniu nauczyciela. W rozmowie z tvn24.pl samorządowiec zaprzeczał, by spotkał się z rodzicami lub uczniami skarżącymi się na uwłaczające traktowanie - twierdził, że takich skarg nie było, a wulgarne zachowanie trenera miało się wydarzyć tylko raz, za co ten przeprosił następnego dnia po zajściu. Zaznaczał, że sportowca porywa czasem "prawo młodości" i wówczas popełnia błędy, ale nie są to błędy, które by go dyskwalifikowały.