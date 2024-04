Frekwencja w wyborach samorządowych 2024. Ile osób poszło głosować

Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 procent - wynika z sondażu exit poll Ipsos. Oznacza to niższy wynik w porównaniu do wyborów samorządowych w 2018 roku. Wówczas odnotowano największą frekwencję w wyborach samorządowych po 1989 roku.

Według sondażu Ipsos, podczas tegorocznych wyborów samorządowych do urn poszło 51,5 proc. uprawnionych.

Frekwencja w wyborach samorządowych 2024. Młodzi nie głosowali

Najwięcej do urn poszło osób w wieku 50-59 lat , bo aż 62,4 proc. Licznie głosowały też osoby w wieku 40-49 lat (55,1 proc.) oraz osoby powyżej 60. roku życia (51,4 proc.). Z kolei wielkiej mobilizacji, inaczej niż w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, nie było wśród młodych. Wśród osób w wieku 18-29 lat zagłosowało zaledwie 38,6 proc. wyborców.

Frekwencja w województwach

Wieś przed miastami

Najchętniej głosowali mieszkańcy wsi, do urn poszło 54 proc. ich mieszkańców.

Na kolejnym miejscu znaleźli się mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys.). W tym przypadku zagłosowało 52,1 proc. wyborców. Wynik poniżej średniej krajowej odnotowano w miastach do 50 tysięcy mieszkańców (51,1 proc.), miastach między 201-500 tysięcy mieszkańców (47,8 proc.), miastach między 51 a 200 tysięcy mieszkańców (46,6 proc.).

Rekord bez zmian

Do tej pory najwyższy wynik odnotowano w 2018 roku. Wówczas w pierwszej turze do urn poszło 54,90 proc. uprawnionych do głosowania. Z drugiej strony najniższa frekwencja została odnotowana w 1994 roku - 33,78 proc.