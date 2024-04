Województwo mazowieckie może się pochwalić najwyższą frekwencją w wyborach samorządowych w 2024 roku - wynika z sondażu exit poll Ipsos. Jednocześnie to region, w którym odnotowano drugi największy, po województwie łódzkim, spadek frekwencji w porównaniu do 2018 roku. Najniższy wynik w tegorocznych wyborach odnotowano w województwie śląskim. Jedynym regionem, w którym wzrosła frekwencja w porównaniu do poprzednich wyborów, jest Podkarpackie.