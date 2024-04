Trwa pierwsza tura wyborów samorządowych 20024. Polacy wybiorą przedstawicieli władz lokalnych. Głosowanie rozpocznie się punktualnie o 7:00. Poprzedzi je okres ciszy wyborczej. Trwa ona dłużej niż same wybory samorządowe, bo od północy w nocy z piątku na sobotę (z 5 na 6 kwietnia). Potrwa aż do zakończenia głosowania, czyli najpewniej do 21:00 w niedzielę 7 kwietnia. Ciszę wyborczą można wydłużyć, jeśli ze względu na nadzwyczajne wydarzenia (jak np. powódź czy katastrofa budowalna) wydłużone zostanie samo głosowanie.