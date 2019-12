Chorwacja wybiera prezydenta





W niedzielę w Chorwacji odbywają się wybory prezydenckie. O najwyższy urząd w państwie ubiegają się między innymi obecna prezydent Kolinda Grabar-Kitarović, były premier tego kraju Zoran Milanović oraz piosenkarz Miroslav Szkoro. Od stycznia 2020 Chorwacja obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Wybory są postrzegane jako sprawdzian przed wyborami powszechnymi, które odbędą się w przyszłym roku. Sondaże dają przewagę obecnej prezydent, 51-letniej Kolindzie Grabar-Kitarović z rządzącej konserwatywnej Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej (HDZ), którą zamierza poprzeć 27 proc. wyborców.

Drugie miejsce może zająć były socjaldemokratyczny premier 53-letni Zoran Milanović, którego poparcie deklaruje 25 proc. ankietowanych. Trzecim kandydatem mającym szanse wejścia do II tury jest skrajnie prawicowy i nacjonalistyczny 57-letni piosenkarz Miroslav Szkoro.

Z sondaży wynika, że żaden z pozostałych ośmiu kandydatów nie będzie się liczyć w rywalizacji o fotel prezydencki.

W ostatnich tygodniach Grabar-Kitarović traciła poparcie, zyskiwał je natomiast Szkoro. Niektórzy analitycy uważają nawet, że mógłby wygrać wybory, gdyby dostał się do II tury.

Chorwacja będzie przewodzić Unii w czasie przygotowań do brexitu

Zwycięstwo w tych wyborach jest istotne dla partii HDZ, której rząd szykuje się do przejęcia prezydencji UE. Chorwacja będzie przewodzić UE w okresie przygotowań do brexitu. Jak się sądzi, jej przewodnictwo upłynie pod znakiem zabiegów o poszerzenie Unii o Bałkany Zachodnie. Kraj ma też nadzieję na przystąpienie do strefy Schengen i przyjęcie euro.

Wybory prezydenckie mają też znaczenie jako prognostyk przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Poprzednie, w 2016 r., wygrała HDZ, zdobywając 61 miejsc w 151-osbowym parlamencie. Partia Socjaldemokratyczna (SPD) Milanovicia uzyskała 54 mandaty.

Od tego czasu krajem kieruje rząd mniejszościowy HDZ, w chwili obecnej wraz z liberalną Chorwacką Partią Ludową - Liberalnymi Demokratami (HNS-LD).

Od sześciu lat w Unii Europejskiej

Chorwacja, która wstąpiła do UE w 2013 r., jest drugim najuboższym krajem Unii. Boryka się z korupcją oraz odpływem najmłodszej ludności za granicę, przede wszystkim do Niemiec. Poza granicami kraju pracuje ponad 15 proc. Chorwatów.

Sondaże wykazują, że do 70 proc. obywateli jest niezadowolonych z kierunku, w którym zmierza kraj. Prezydent uciekła się nawet do zaskakującego apelu, by Chorwaci nie wyjeżdżali, gdyż dzięki zawartym przez nią porozumieniom mogą pracować dla innych krajów z domu, zarabiając 8 tys. euro. Nie podała jednak szczegółów.

Poglądy kandydatów

Umiarkowanie konserwatywny premier Andrej Plenković z HDZ podczas kampanii wyborczej musiał kilkakrotnie interweniować wobec rosnącego niezadowolenia mieszkańców z jego partyjnej koleżanki.

Grabar-Kitarović wzbudziła oburzenie m.in. bezwarunkowym poparciem dla burmistrza Zagrzebia Milana Bandicia, oskarżonego w 13 sprawach korupcyjnych, a także oddaniem hołdu gen. Slobodanowi Praljakowi, który popełnił samobójstwo w 2017 r. kilka chwil po tym, gdy został skazany za zbrodnie wojenne w Bośni i Hercegowienie przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Zarzuca się jej także flirtowanie ze skrajną prawicą.

- Mówiła rzeczy, jakie każdemu człowiekowi, który ma odrobinę wykształcenia, wydają się niewiarogodne i skandaliczne, ale jest uważana przez niektórych za bohaterkę ludową. Część tej popularności odebrał jej Szkoro – ocenił analityk Żarko Puhovski.

Piosenkarz popowy kandydatem na prezydenta

Szkoro, który jest popularnym piosenkarzem popowym, czołowym artystą krajowej sceny muzycznej grającym na tamburicy (instrumencie podobnym do bałałajki), w rywalizacji z obecną prezydent przekonuje, że to on reprezentuje rdzeń partii HDZ i jest spadkobiercą ideologicznym pierwszego prezydenta niepodległej Chorwacji oraz założyciela HDZ Franjo Tudjmana.

Choć był parlamentarzystą z ramienia HDZ i dyplomatą, przedstawia siebie jako nową twarz w pierwszym szeregu politycznym. Wychodząc z tej "antysystemowej" pozycji, obiecuje "zwrócić Chorwację narodowi" oraz uwolnić ją od plagi korupcji. O problem ten oskarża HDZ i SDP, które od uzyskania niepodległości w 1991 r. na zmianę rządziły krajem. Zapowiedział też, że zainicjuje reformy zwiększające uprawnienia prezydenta. Szkoro jest popierany przez skrajną prawicę.

Obietnice "normalnej" Chorwacji

Milanović obiecuje natomiast Chorwację "normalną", wolną od nietolerancji, nienawiści i korupcji oraz należącą do "europejskich i postępowych krajów zachodnich". Akcentuje, że podczas jego rządów (2011-2015) zwiększyły się prawa homoseksualistów i podjęto kroki, by ulżyć osobom zadłużonym we frankach szwajcarskich. Chce też poszerzyć prawa mniejszości serbskiej, co jest w Chorwacji sprawą bardzo delikatną ze względu na silne sentymenty antyserbskie. Popiera go liberalna opozycja.

Analitycy uważają, że jego szanse osłabia fakt, iż jest kojarzony z okresem głębokiej depresji ekonomicznej w latach 2009-2015.

Podczas kampanii nie brakowało elementów groteski. Jeden z kandydatów obiecał przeistoczyć Chorwację w "oazę przestępczości, która przyciągnie ogromne inwestycje z całego świata", podczas gdy była modelka Playboya zadeklarowała, że jako prezydent "zadowoli każdego".

Prezydent wybierany na pięcioletnią kadencję

Prezydent jest w Chorwacji wybierany na pięcioletnią kadencję. Jego stanowisko ma charakter raczej reprezentacyjny, choć głowa państwa ma także pewne wpływy polityczne w kraju i reprezentuje Chorwację za granicą.

Prawo do głosowania w wyborach ma 3,85 mln obywateli, z czego 177 tys. mieszka za granicą. Lokale będą otwarte od godz. 6 do 18. Sondaże exit poll zostaną opublikowane tuż po zamknięciu lokali wyborczych, a wstępne wyniki około godziny później.