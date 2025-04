Kto zostanie pierwszą damą lub dżentelmenem? Oto małżonkowie kandydatów na prezydenta

W wyborach prezydenckich w praktyce wybierane są dwie osoby - prezydent oraz pierwsza dama lub pierwszy dżentelmen. O ile kandydatów na prezydenta mieliśmy okazję dobrze poznać, to nie wszyscy z ich partnerek i partnerów udzielają się publicznie. Kto ma szansę już wkrótce wraz z nowym prezydentem przenieść się do Pałacu Prezydenckiego?

Finalnie Jolanta Kwaśniewska nie ograniczała się do udziału w oficjalnych wydarzeniach, ale angażowała się też w promocję profilaktyki zdrowotnej i działalność charytatywną. W drugim roku prezydentury męża założyła także fundację Porozumienie bez Barier. - Nie wyobrażałam sobie życia w czterech ścianach, tym bardziej, że zawsze byłam aktywna zawodowo - wspominała.

Małgorzata Trzaskowska

Mężowi Małgorzaty Trzaskowskiej - Rafałowi Trzaskowskiemu - przedwyborczej sondaże prognozują najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów. Jeszcze do 2018 roku Trzaskowska unikała publicznego zabierania głosu. Tłumaczyła, że ceni sobie prywatność, ale ostatecznie zmieniła zdanie. Obecnie w kampanię małżonka angażuje się niezwykle aktywnie, realizuje nawet osobną trasę po Polsce.

Ma 47 lat i pochodzi z Rybnika. Z wykształcenia jest ekonomistką, studia kończyła na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę zaczynała w agencji marketingowej, później przeniosła się do warszawskiego ratusza. Tam pracowała od 2007 do 2019 roku. Zajmowała się promocją miasta i jego rozwojem gospodarczym. Z posady zrezygnowała po tym, jak jej mąż po raz pierwszy został wybrany prezydentem Warszawy. Przeszła później do trzeciego sektora.