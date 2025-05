Tylko do piątku można składać wniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach prezydenckich. Mogą to zrobić wyborcy niepełnosprawni oraz osoby w wieku powyżej 60. roku życia.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ich druga tura 1 czerwca. W piątek 9 maja upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Pełnomocnictwo do głosowania

Pełnomocnictwo polega na upoważnieniu innej osoby do zagłosowania w czyimś imieniu. Wniosek może zgłosić każdy, kto będzie głosować w Polsce, ukończył 18 lat i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub ten kto, najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat i ma czynne prawo wyborcze.

Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w gminie, w której dany wyborca jest ujęty w stałym obwodzie głosowania. Można to także zrobić przez internet .

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być każdy, kto ma prawo wybierania. Taka osoba może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania od jednej osoby albo od dwóch, jeżeli co najmniej jedną z nich jest rodzic, dziecko, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie może być osoba, która wchodzi w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, mąż zaufania ani kandydat w danych wyborach.