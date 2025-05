Spoliczkował kobietę, gdy rozwieszał plakaty. Został odwołany z komisji wyborczej

- Pan Jarosław S. został odwołany w dniu wczorajszym, a powodem było tak naprawdę jego zachowanie związane z pobiciem kobiety i bezpośrednio naruszenie artykułu 184 par. 2, czyli niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji. To był główny asumpt tego, że możemy go odwołać, ale komisarz wyborczy wziął też pod uwagę także to, że ta osoba była wcześniej wielokrotnie karana - przekazał tvn24.pl Tomasz Szczepański, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.