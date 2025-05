Najlepiej w Krynicy Morskiej, najsłabiej w Zębowicach

Najwyższa w Krynicy Morskiej

Marciniak przekazał też, że w stosunku do liczby osób uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w mieście Krynica Morska, w powiecie nowodworskim (Pomorskie). Frekwencja wyniosła tam 83,51 proc.

W jednej z wrocławskich komisji blisko 100 procent

W komisji wyborczej nr 293 we Wrocławiu do urn poszło niemal 100 proc. uprawnionych. Aż 99,93 proc. uprawnionych zagłosowało tam w niedzielnych wyborach prezydenckich. To jeden z najlepszych wyników w całej Polsce. Wygrał tam Rafał Trzaskowski.