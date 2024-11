Wyniki w stanach kluczowych. CNN: Pensylwania, Karolina Północna i Georgia dla Trumpa

Wybory w USA to w wielkiej mierze walka o zwycięstwo w siedmiu tak zwanych swing states, czyli stanach wahających się. Ze wstępnych prognoz wynika, że głosy z Pensylwanii, Georgii i Karoliny Północnej trafią do Donalda Trumpa. Jak głosowali wyborcy w pozostałych?

W stanach kluczowych łącznie do zgarnięcia są 93 głosy elektorskie ze wszystkich 538. By zostać prezydentem potrzeba zgromadzić łącznie 270. Jak pokazują prezentowane w tekście na interaktywnych grafikach dane z lokalnych komisji wyborczych, to kto w tych miejscach wygra, jest trudne do przewidzenia.