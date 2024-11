"Symbol podziałów amerykańskiej polityki", który widać na ulicach

Co robią Amerykanie kilkadziesiąt godzin przed wyborami prezydenckimi? Michał Sznajder z TVN24 BiS relacjonował, że niektórzy zabezpieczają mieszkania i sklepy z obawy przed powtórką sprzed czterech lat, kiedy doszło do powyborczych zamieszek, z atakiem na Kapitol na czele. Nie wszyscy pójdą też jutro głosować. Jak mówił Piotr Kraśko z "Faktów" TVN "połowa Amerykanów oddała już swój głos, siedzi przed telewizorami i po prostu czeka na wieczór wyborczy".

"Obawy o przemoc są cały czas aktywne"

Michał Sznajder, który relacjonował także wybory z 2020 roku, mówił, że cztery lata temu "takich obrazków było w stolicy Stanów Zjednoczonych o wiele więcej". - To był inny czas, wkrótce po eksplozji ruchu Black Lives Matter. To był ruch, którego aktywiści - jak mówili - nagłaśniali przypadki mordowania Afroamerykanów przez policjantów. Przed Białym Domem dochodziło do zamieszek - przypomniał dziennikarz. To wtedy mieszkańcy zaczęli zabezpieczać swoje domy i biznesy.