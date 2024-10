Stany "pasa rdzy" i "pasa słońca". To one zdecydują, kto zasiądzie w Białym Domu

Tegoroczna kampania wyborcza w USA skupia się na siedmiu tak zwanych swing states, czyli stanach "wahających się". To jedyne regiony, w których sondaże nie wskazują na znaczącą przewagę żadnego z kandydatów. Trzy z nich to przemysłowe stany z "pasa rdzy" - historycznie faworyzujące demokratów, a pozostałe to słoneczne stany Południa - do niedawna bastiony republikanów.