"Dlaczego Kamala nie poszła do tego fast foodu?"

Ukraińcy apelują do żołnierzy Korei Północnej, którzy przyjechali do Ukrainy walczyć po stronie Rosji, aby oddali się do niewoli jako jeńcy wojenni. "Ukraina was schroni, nakarmi i ogrzeje! Tysiące rosyjskich żołnierzy dokonało właściwego wyboru i czeka teraz na koniec wojny w dobrych warunkach" - napisano w oświadczeniu projektu "Chcę żyć" na Telegramie. Oświadczenie opublikowano po koreańsku i rosyjsku.