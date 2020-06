Dzisiaj wybór Andrzeja Dudy, to jest wybór Jarosława Kaczyńskiego na najbliższe pięć lat. To jest wybór monopolu jednego ugrupowania, ale przed wszystkim to jest pytanie, czy chcemy uczciwego państwa - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka.