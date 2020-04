Żołnierze WOT z rabatem na paliwo. "Gdzie osiem groszy na litrze dla lekarzy?"

Hołownia: to jest próba naiwnej nadziei, że żołnierze WOT dadzą się kupić

Do tej informacji, a także do słów Andrzeja Dudy, odniósł się na konferencji prasowej niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.

- To jest próba takiej naiwnej nadziei, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy rzeczywiście angażują się z poświęceniem w wielu obszarach walki z tą straszną epidemią, dadzą się kupić za osiem groszy na litrze, że ktoś uwierzy, że można kupić ich honor za osiem groszy na litrze, że to wszystko, z czym szli do Wojsk Obrony Terytorialnej (...), czy to naprawdę kosztuje osiem groszy na litrze? - dopytywał Hołownia.