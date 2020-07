Trzaskowski: jeżeli nie byłoby protestów wyborczych, to PiS przy kolejnych wyborach posunąłby się o krok dalej

Na pewno uznam to, w jaki sposób Sąd Najwyższy oceni protesty - oświadczył w Bytowie Rafał Trzaskowski. To odpowiedź na pytanie o doniesienia medialne, według których jego komitet złożył protest wyborczy, w którym domaga się unieważnienia wyborów prezydenckich.

Aktywności członków rządu

W proteście, jak podaje Onet, kwestionuje się także brak równych zasad wyborczych wobec Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy. W proteście mowa jest o "jawnej agitacji wyborczej prowadzonej przez publiczną telewizję nawołującą do głosowania na Andrzeja Dudę", oraz "dyskredytowaniu kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, przedstawianie nieprawdziwych informacji na temat kandydata (…) co, biorąc pod uwagę szeroki zasięg mediów publicznych, miało istotny wpływ na wynik wyborów".

Problemy z głosowaniem

Komitet zarzuca również nieprawidłowości podczas przygotowań do wyborów prezydenckich. Wymieniono tam między innymi problemy z dopisaniem się do spisu wyborców oraz niedoręczenie pakietu wyborczego tym wyborcom, którzy zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego. Zaznaczony jest także problem Polaków za granicą, którzy nie dostawali pakietów wcale lub dostali je na tyle późno, że nie byli w stanie odesłać ich w terminie.

Wskazano także na nieprawidłowości przy samym głosowaniu. Według portalu, chodzi między innymi o odmowę wydania karty do głosowania jednemu z wyborców tylko dlatego, że w miejscu przeznaczonym na jego podpis błędnie podpisał się inny wyborca. Wspominane są także przypadki, gdy wyborcy z zaświadczeniem o prawie do głosowania w dowolnym miejscu w kraju nie mogli oddać głosów, bo brakowało kart do głosowania w ich komisji.

Liczba protestów wyborczych, które wpłynęły do Sądu Najwyższego, przekroczyła w środę 5,8 tysiąca. Około tysiąca z nich czeka jeszcze na rejestrację. Wkrótce Sąd przejdzie do ich rozpoznawania.

"To sąd musi ocenić, ile z nieprawidłowości było poważnych"

- To sąd musi ocenić, ile z nieprawidłowości było poważnych, a ile nie. Jasno powiedziałem po wyborach, że werdykt wyborców biorę za słuszną monetę - odpowiedział. Dodał, że jego komitet musiał złożyć protesty, które przesłali im obywatele. - To sąd musi ocenić, czy protesty są na tyle poważne, że podważają werdykt wyborców - powtórzył.

Trzaskowski podkreślił, że "godzi się z werdyktem wyborców", natomiast "prawdą jest to, że tych nieprawidłowości było na pewno o wiele, wiele więcej niż do tej pory". - Protestów są tysiące i wiemy jedno: jeżeli nie byłoby protestów w Sądzie Najwyższym, to PiS przy kolejnych wyborach posunąłby się o krok dalej - przekonywał. - Ważne jest to, aby jasno stawiać granice i Sąd Najwyższy będzie musiał się w tej sprawie wypowiedzieć - dodał. Podkreślił, że "na pewno" uzna ocenę protestów przez Sąd Najwyższy.