Andrzej Duda wygrał tylko na wsi

Sondażowe wyniki wyborów prezydenckich late poll pokazują, że Andrzej Duda utrzymał przewagę wśród wyborców mieszkających na wsi. Rafał Trzaskowski wygrał we wszystkich pozostałych kategoriach.

Co ciekawe - jak wskazują sondażowe wyniki - Rafał Trzaskowski wyprzedził swojego kontrkandydata we wszystkich pozostałych grupach. W miastach do 50 tysięcy mieszkańców kandydat Koalicji Obywatelskiej zebrał 53,3 proc. głosów, natomiast Andrzej Duda - 46,7 proc.