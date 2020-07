"Tej energii nie można teraz zmarnować". Trzaskowska zapowiada, że będzie "dalej działać"

View this post on Instagram

Jeszcze raz pragnę podziękować za Waszą mobilizację i za wszystkie głosy oddane na Rafała. Szczególnie dziękuję wszystkim kobietom, które nie bały się wziąć sprawy w swoje ręce. Mówiłam o tym wcześniej i powiem to raz jeszcze – razem mamy super moc! Widziałam to na każdym ze spotkań, które odbyłam w ciagu tych ostatnich dwóch tygodni. Tej energii nie można teraz zmarnować. Dlatego będę dalej działać i angażować się w sprawy kobiet w Polsce. Szczegóły wkrótce, ale jedno jest pewne już teraz: w nas jest siła 🙂