"Kandydaci pewnie będą mieli szansę na refleksję". Kogo poprą w drugiej turze?

Hołownia: wiem na pewno, na kogo nie zagłosuję

Szymon Hołownia był o to pytany w niedzielę, po podaniu pierwszych sondażowych wyników exit poll. - Ja powiem, na kogo zagłosuję, po tym, jak najpierw porozmawiam z moimi liderami. To dla mnie najważniejsze - powiedział w rozmowie z reporterem "Faktów" TVN. Dodał, że "wie na pewno, na kogo nie zagłosuje". - Nie zagłosuję na Andrzeja Dudę. Ale to nie wyczerpuje decyzji, których może dokonać obywatel - zastrzegł.

- Z moimi liderami uzgodnię agendę trzech czy czterech najważniejszych dla nich rzeczy i położymy je przed Rafałem Trzaskowskim. Powiemy: "Jest ci z tym po drodze? Jesteś w stanie to zaakceptować? Bo jeśli tak, to ten komunikat pomoże wielu z nas podjąć decyzję - mówił. - Ale to będą zawsze osobiste decyzje wolnych ludzi, którzy dołączyli do naszego ruchu. Ja nie mogę ich traktować przedmiotowo - zaznaczył Hołownia.