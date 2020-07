Jak wynika z danych opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, po przeliczeniu głosów z 99,99 procent protokołów (27 227 na całkowitą liczbę 27 231) - Andrzeja Dudę w drugiej turze wyborów prezydenckich poparło 51,08 procent głosujących (10 433 576 głosów), a kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego - 48,92 procent (9 993 712 głosów). Oznacza to różnicę 439 864 głosów.

Rzecznik Sądu Najwyższego o ewentualnych protestach wyborczych

Podkreślał, że w tych wyborach była "niezwykle wysoka, rekordowa frekwencja", przekraczająca 68 procent. - To daje bardzo dużą legitymizację wyborom. To też by oznaczało, że skala nieprawidłowości musiałaby być bardzo duża (żeby uznać nieważność wyborów - red.) - zaznaczył Stępkowski.