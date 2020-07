Wybory, które się nie odbyły. NIK rozpoczęła kontrolę

Wniosek o przeprowadzenie kontroli

Prezes NIK Marian Banaś w odpowiedzi datowanej na 15 czerwca poinformował, że Izba "podejmie przygotowania do kontroli doraźnej specjalnej w następujących podmiotach: KPRM, MAP, Poczta Polska SA oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA". Zapowiadał wówczas, że takie kontrole mają się odbyć jeszcze w czerwcu.

Głosowania nie było

Wybory prezydenckie zarządzone na 10 maja nie odbyły się. Prawo i Sprawiedliwość dążyło do przeprowadzenia tych wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej z uwagi na pandemię COVID-19. Opozycja apelowała natomiast o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, co zgodnie z konstytucją pozwalałoby na przesunięcie wyborów prezydenckich.

Na początku kwietnia głosami Prawa i Sprawiedliwości Sejm uchwalił ustawę dotyczącą głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Mimo że ustawa nie obowiązywała, Poczta Polska i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęły przygotowania do wyborów korespondencyjnych.

Uchwała PKW

Z dokumentów, do których dotarł portal tvn24.pl wynika, że faktury, które w związku z przygotowaniami do organizacji majowych wyborów prezydenckich wystawiły Poczcie Polskiej co najmniej cztery firmy, opiewały na blisko 70 milionów złotych.