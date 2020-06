Kosiniak-Kamysz: będę szanował różnorodność, a na niej zbuduję siłę jedności

Nie pójdę drogą na skróty, pomimo że tam są jaskrawsze kolory, które dzisiaj bardziej przyciągają. To nie jest droga, która prowadzi do normalności - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w Miechowie. To jedno z miast, które kandydat PSL na prezydenta odwiedził podczas ostatniego dnia kampanii. O północy rozpoczyna się cisza wyborcza.

Tylko kilka godzin dzieli nas od zakończenia kampanii wyborczej. W jej ostatnim dniu kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził między innymi Limanową, Miechowo i Końskie.

Raport tvn24.pl: Wybory prezydenckie

Kosiniak-Kamysz w Miechowie ocenił, że cała jego kampania, podczas której przejechał ponad 33 tysięcy kilometrów, odwiedził 200 miejscowości i odbył 300 spotkań potwierdza, że jego kandydowanie na urząd prezydenta to "decyzja wzięcia odpowiedzialności za Polskę w 100 procentach".

- Nie pójdę drogą na skróty, pomimo że tam są może jaskrawsze kolory, które dzisiaj bardziej przyciągają, pomimo że tam może jest łatwiej. Ale to nie jest droga, która prowadzi do normalności w Polsce - zwrócił uwagę szef ludowców. Według niego dziś sytuacja w Polsce jest nienormalna, bo "jeśli Polacy nie mogą ze sobą rozmawiać przy świątecznych stołach, to znaczy, że sytuacja jest nienormalna".

- Jak nie możemy ze sobą normalnie rozmawiać, to zaraz nie będziemy mogli ze sobą normalnie żyć i wojna polityczna, która trwa co najmniej od 15 lat, przerodzi się w wojnę społeczną, a na końcu w wojnę domową, bo takie były doświadczenia naszej historii - przestrzegał.

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że jeśli zostanie prezydentem, będzie strażnikiem wspólnoty narodowej. - Będę szanował różnorodność, a na tej różnorodności zbuduję siłę jedności. Będę dbał o godność i bezpieczeństwo każdego z obywateli, niezależnie od miejsca urodzenia, wychowania, wykształcenia, od tego z jakich pochodzi stron, jakie ma wartości, jeżeli są to wartości patriotyczne, przyzwoite, jeżeli jest to dobro, piękno, prawda i sprawiedliwość: wartości zawarte w preambule konstytucji, to ja będę tego pilnował - zadeklarował.

Kosiniak-Kamysz: mam hart ducha, bo wierzę w Polskę, wierzę w Polaków

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że jako prezydent "będzie głosem tych, których głos jest niesłyszalny, tych których głos jest zagłuszany, tych których głos jest przemilczany". - Będę głosem emerytów, którzy domagają się od miesięcy i od lat emerytury wolnej od podatków i składki ZUS. Będę głosem przedsiębiorców, którzy oczekują dobrowolnego ZUS, funduszu płynności, żeby wypłacić wynagrodzenia swoim pracownikom. Będę głosem pracowników, którzy oczekują zwolnienia z VAT i obniżek VAT z 23 do 15 procent i z 8 do 5 procent, bo to jest tylko szansa na przetrwanie kryzysu gospodarczego. Będę głosem tych, którzy są wykluczeni, czasem przez system, czasem przez wymiar sprawiedliwości - wymieniał. Jak mówił, jego prezydentura będzie prezydenturą aktywności. - Mam 38 lat, ale mam doświadczenia samorządowe, rządowe, szefa partii - przypomniał. - Ja do takiej walki o lepszą Polskę każdego dnia jestem przyzwyczajony, bo mnie to życie zahartowało. Ja mam ten hart ducha, bo wierzę w Polskę, wierzę w Polaków, wierzę w dobrą przyszłość, wierzę w młode pokolenie - podkreślił.

Autor:akw/ks

Źródło: tvn24.pl, PAP