"Odnotowaliśmy fakt, że pan Biden ogłosił zwycięstwo". Pekin powściągliwy z gratulacjami

Po wyborach prezydenckich z 3 listopada w Stanach Zjednoczonych wciąż trwa liczenie głosów w czterech stanach: Arizonie, Georgii, Karolinie Północnej i na Alasce. Według przewidywań największych amerykańskich mediów, bazujących m.in. na wstępnych wynikach z pozostałych 46 stanów, Joe Biden zdobył już 279 głosów elektorskich, o dziewięć więcej niż minimum, wymagane do objęcia urzędu prezydenta USA.

"Rozumiemy, że wynik wyborów prezydenckich w USA zostanie ustalony zgodnie z prawem"

Co dla Chin oznacza zwycięstwo Bidena?

Chiny - jak zauważa BBC - mogą odnieść korzyści z faktu, że Joe Biden wyraża chęć współpracy w kwestiach, takich jak zmiany klimatu i zapowiada powrót do Porozumienia Paryskiego. Jednocześnie zamierza on naprawić nadwyrężone za rządów Trumpa transatlantyckie sojusze, co - w ocenie brytyjskiego portalu - może okazać się bardziej skuteczne w ograniczaniu mocarstwowych ambicji Chin niż strategia samotnej walki, prowadzona przez obecnego prezydenta USA.