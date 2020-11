Trzy ścieżki do wygranej w amerykańskich wyborach. Te wyniki mogą przeważyć szalę

Floryda, Karolina Północna, Michigan, Wisconsin, Pensylwania i Arizona - to wyniki z tych wahających się stanów mogą okazać się decydujące w wyścigu o Biały Dom. Sondaże w nich w większości wykazują albo zaciętą walkę, albo lekko faworyzują kandydata demokratów Joe Bidena.

We wszystkich z tych stanów w 2016 roku zwyciężył prezydent USA Donald Trump. By objąć najwyższy urząd w państwie, Biden potrzebowałby zdobyć o 38 więcej głosów elektorskich, niż wówczas przypadło Hillary Clinton.

Osoby z kampanii demokraty mówią o trzech ścieżkach do wygranej. Pierwsza, to Środkowy Zachód, Michigan, Pensylwania i Wisconsin, stany z przemysłem i wysokim odsetkiem białych wyborców. Druga to "pas słoneczny" - Karolina Północna i Floryda. Trzecią jest "ścieżka poszerzająca" i wygrana w Arizonie oraz Georgii, stanach tradycyjnie opowiadających się za Republikanami.