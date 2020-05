"Ordynacja wyborcza nie powinna być radykalnie zmieniana na krótko przed głosowaniem". #PisząoPolsce

W Europie istnieje kilka zasad gwarantujących wolne i uczciwe wybory. Polska zobowiązała się do tego, ale teraz wszystko to jest kwestionowane - mówi w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. O chaosie i wyborach, które w Polsce się nie odbyły, donoszą także inne media.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym wybory prezydenckie powinny odbyć się 10 maja, a ewentualna druga tura - 24 maja. Prawo i Sprawiedliwość dążyło do przeprowadzenia ich wyłącznie w formie korespondencyjnej. Opozycja apelowała natomiast o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, co, zgodnie z konstytucją, pozwalałoby na przesunięcie wyborów prezydenckich.

Przeprowadzeniu wyborów 10 maja sprzeciwiał się Jarosław Gowin, prezes Porozumienia wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy, w związku z tym odrzucenie uchwały Senatu przez Sejm nie było pewne. 6 maja wieczorem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz Jarosław Gowin porozumieli się w sprawie wyborów. Ogłosili, że głosowanie 10 maja się nie odbędzie. We wspólnym komunikacie oświadczyli, że "po 10 maja 2020 roku oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie".

"Mamy do czynienia z katastrofą legislacyjną"

"W Europie istnieje kilka zasad gwarantujących wolne i uczciwe wybory"

Vera Jourova, unijna komisarz do spraw wartości i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, w niedzielnym wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung", który przytacza w polskiej wersji językowej portal niemieckiego nadawcy Deutsche Welle, ostrzega "przed nieograniczoną siłą premiera Węgier Victora Orbana". Wyznaje też, że "jest bardzo zaniepokojona sytuacją w Polsce". Jourova wzywa do europejskiej debaty o tym, jak radzić sobie z wyborami w czasie pandemii.

"Polska zobowiązała się do [przestrzegania tych reguł] tego, ale teraz wszystko to jest kwestionowane. Bardzo mnie to, jako obywatelkę Europy, niepokoi" – zaznacza wiceszefowa KE.