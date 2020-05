Unijni komisarze "podkreślili znaczenie wolnych i uczciwych wyborów w Polsce w kontekście kryzysu"

"Bardzo uważnie śledzę sprawy w Polsce"

Maciej Sokołowski zaznaczył jednak, że rozmowy w ramach procedury art. 7 są wstrzymane w związku z ograniczeniami technicznymi. Pandemia COVID-19 skutkuje m.in. tym, że unijne instytucje - w tym KE - pracują przede wszystkim zdalnie, a to, według regulaminu, nie może być okazją do rozmawiania w ramach art. 7. Nie oznacza to jednak, że do tej procedury kwestia wyborów w Polsce nie mogłaby zostać wprowadzona, gdy sytuacja wróci do normy.