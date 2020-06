Czy można zarządzić wybory korespondencyjne na terenie całej Warszawy? Szefowa KBW odpowiada

O tym, co należy zrobić, żeby móc zagłosować korespondencyjnie, w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem mówiła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Wskazywała, że w tej sprawie do 16 czerwca należy złożyć wniosek do urzędu gminy. - Jeżeli ktoś jest w rejestrze wyborców, jest zameldowany w danej gminie i tam zawsze głosował, to jest to ten właściwy urząd, na obszarze którego znajduje się jego obwodowa komisja wyborcza - powiedziała. - Jeżeli ktoś nie znajduje się w tym rejestrze wyborców, czyli nie jest zameldowany i nie dopisał się do tego rejestru, to musi dopisać się do spisu wyborców - tłumaczyła.