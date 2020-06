Kosiniak-Kamysz: stawiamy na polskie rolnictwo

- Te wybory prezydenckie, które się zbliżają – mówię to wszędzie, gdzie jestem - to są wybory, które ukierunkują nas, ukierunkują rozwój Polski na najbliższe lata, a - kto wie - być może nawet na dziesięciolecia – powiedział prezydent Andrzej Duda we wtorek w Poroninie. - Mamy tę niepowtarzalną szansę, że od 30 lat żyjemy w niepodległym, suwerennym, rzeczywiście wolnym kraju (…), to my wybieramy władze – dodał.



- Ja chcę kontynuować tą politykę, którą realizowałem przez ostatnie pięć lat – zadeklarował. Według prezydenta była to polityka prowadzona dla rodziny i dla godności.



Nawiązał także do rozbudowy połączeń kolejowych na Podhalu. Zaznaczył, że ze względu na "przywiązanie do ojcowizny" inwestycje związane z ingerencją we własność wymagają delikatności i uzgodnień z mieszkańcami.