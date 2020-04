Pomysł poczty na wybory: skrzynki pocztowe w szpitalach, urny pod gołym niebem

Od wczoraj prezydenci i burmistrzowie miast w całej Polsce otrzymują coraz to nowe pisma od Poczty Polskiej. To właśnie ta instytucja, według ustawy przygotowanej przez Prawo i Sprawiedliwość i uchwalonej na razie tylko przez Sejm (Senat zajmie się nią na początku maja - red.), ma obsługiwać wybory prezydenckie zaplanowane na 10 maja. Według tych przepisów głosowanie miałoby się odbyć w formie korespondencyjnej. Poczta miałaby dostarczyć wyborcom zestawy kopert, zawierające m.in. kartę wyborczą.

Mail od poczty o godz. 2:26

Żeby to było możliwe, na niecałe trzy tygodnie przed głosowaniem Poczta Polska poprosiła o spisy wyborców. Do prezydentów i burmistrzów trafiły wnioski rozesłane mailowo. A w nich prośba o udostępnienie aż 17 danych o każdym obywatelu, w tym takich jak numer PESEL, dokładny adres, imiona i nazwiska.

Skąd ich obawy? Otóż w piśmie, które otrzymali od Poczty Polskiej (anonimowym, wysłanym w środku nocy, Gdańsk otrzymał maila o 2:26), autor powołuje się na art. 99 specustawy, przyjętej przy okazji walki z wirusem SARS-CoV-2. Mówi on, że operator, czyli w tym przypadku Poczta Polska, może otrzymać dane wyborców, "jeżeli są one potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

Prawo, którego nie ma

Zapytaliśmy rzecznik Poczty Polskiej, dlaczego firma powołuje się w pismach do samorządów na nieistniejące prawo. Rzecznik Justyna Siwek, nie odpowiedziała na zadane pytanie. Powtórzyła jedynie podstawę prawną z pisma wysłanego do samorządowców i zapewniła, że PP dba o ochronę danych osobowych.

Skrzynki na głosy w środku zakażonych szpitali

Pocztowcy proszą też o użyczenie urn wyborczych wykorzystywanych do tej pory przez samorządy. Do pisma dołączona jest lista lokalizacji, gdzie przedstawiciele PP chcieliby ustawić skrzynki na głosy. Wśród nich są dwa radomskie szpitale, które są w centrum walki z epidemią COVID-19. Radomski Szpital Specjalistyczny, po tym jak stwierdzono w nim liczne przypadki zakażenia koronawirusem, został przekwalifikowany na szpital jednoimienny, tylko dla pacjentów z COVID-19. Z kolei w drugim szpitalu na radomskim Józefowie zanotowano już ponad 200 zakażeń, a niedawno na COVID-19 zmarł fizjoterapueta, który pracował na tamtejszym oddziale rehabilitacji.

- Oczekiwanie od nas, że oddamy urny, które mamy obecnie przygotowane na głosowanie w normalnym trybie, jest absurdalne. My się szykujemy przecież do normalnych wyborów, bo do tego obligują nas przepisy. One zakładają też, że mamy wystrzegać się działań, które mogą zakłócić wybory, a oddanie urn poczcie z pewnością jest takim działaniem. To namawianie do łamania prawa - mówi Marek Wójcik, pełnomocnik ds. legislacyjnych ZMP.