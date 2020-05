Witek pyta PKW i chce opinii Trybunału o przesunięciu wyborów. "Paniczny sposób szukania rozwiązania"

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że skierowała do szefa Państwowej Komisji Wyborczej pismo z pytaniem, czy PKW jest w stanie zorganizować wybory 10 maja. Zrobiła to pięć dni przed planowanymi wyborami. Zapowiedziała też, że w środę rano skieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy przesunięcie przez nią terminu wyborów będzie zgodne z konstytucją. - To jest gra, która ma umożliwić przesunięcie wyborów być może na 17 albo na 23 maja, natomiast, to i tak nic nie da. One nadal będą nielegalne - ocenił profesor Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Na 10 maja zaplanowane zostały wybory prezydenckie. Senat we wtorek wieczorem odrzucił przyjętą przez Sejm na początku kwietnia ustawą przewidującą wybory w pełni korespondencyjne. Izba miała na zajęcie stanowiska czas do końca środy 6 maja. Ustawa trafi do Sejmu. Jej ponowne uchwalenie nie jest przesądzone, wobec zdecydowanego sprzeciwu opozycji i możliwego dołączenia do niej przynajmniej części posłów Porozumienia Jarosława Gowina wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy.

W obecnym stanie prawnym w dalszym ciągu Państwowa Komisja Wyborcza odpowiada za przebieg wyborów prezydenckich, ale przepis art. 102 ustawy z 16 kwietnia "o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa" pozbawił ją ważnego prawa – ustalenia wzoru karty do głosowania i zlecenia druku. Obecnie nie ma obowiązującego aktu prawnego, który by na to komukolwiek zezwalał.

Decyzje marszałek Witek

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała we wtorek wieczorem w telewizji państwowej, że "skierowała pismo do Państwowej Komisji Wyborczej, do przewodniczącego, z pytaniem, czy PKW jako najwyższy organ wyborczy do przeprowadzenia wyborów jest w stanie zorganizować i przeprowadzić wybory w dniu 10 maja". - Czekam na tę odpowiedź - dodała.

- Druga moja decyzja polega na tym, że jutro z samego rana kieruję wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym chcę zapytać, czy przesunięcie przeze mnie terminu wyborów będzie sprzeczne bądź zgodne z konstytucją - przekazała marszałek Sejmu. Dodała, że będzie prosiła TK, by jej wniosek był rozpatrzony szybko, dlatego że do wyborów zarządzonych na 10 maja zostało zaledwie kilka dni.

Witek: nie znalazłam przepisu wskazującego, że marszałek nie może zmienić decyzji

Witek zaznaczyła, że wciąż obowiązuje 10 maja jako termin wyborów prezydenckich "dopóki nie będzie stwierdzenia przez TK, że marszałek Sejmu może przesunąć termin wyborów". - Powtarzam - przesunięcie terminu wyborów, ale w terminach konstytucyjnych, czyli tym najpóźniejszym terminem możliwym jest 23 maja - mówiła marszałek.

- Nigdzie nie znalazłam przepisu, który po pierwsze wskazywałby na to, że marszałek Sejmu nie może zmienić swojej decyzji, bo mamy do czynienia ze stanem wyższej konieczności w tym przypadku. Nie ma nigdzie takiego przepisu, który nie pozwalałby na to, ale nie ma też wprost zapisu, który mówiłby o tym, że marszałek może to zrobić - dodała.

Podkreślała, że ustawa o PKW precyzuje, że dzień wyborów musi być dniem wolnym od pracy, ale - dodała - nic nie mówi o ewentualnej zmianie terminu wyborów.

- W poczuciu odpowiedzialności za państwo, za to, żeby to była stabilizacja, żebyśmy mieli ciągłość państwowości polskiej zachowaną, żebyśmy ten ustrój, który mamy określony w konstytucji szanowali, to potrzeba jest przeprowadzenia tych wyborów właśnie w maju - dodała marszałek Sejmu.

Marszałek Sejmu: konstytucja pozwala na to, by wybory odbyły się 23 maja

Oceniła, że wybory prezydenckie mogłyby się odbyć w sobotę 23 maja, ponieważ pozwala na to konstytucja. - 23 maja wynika wprost z zapisów konstytucji, bo art. 128 ust. 2 mówi tylko o tym, że marszałek ogłasza wybory na "dzień" - nie ma tam mowy o tym, że ma to być "dzień wolny od pracy" - powiedziała Witek. Marszałek Sejmu zaznaczyła, że w zapisach o wyborach po opróżnieniu urzędu prezydenta, konstytucja mówi, że te wybory muszą się odbyć w dniu wolnym od pracy.

Przywołany przez marszałek Sejmu przepis konstytucji mówi, że "wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej - nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów". Marszałek Sejmu powiedziała też, że w uchwalonej przez Sejm 16 kwietnia ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21, jest zapis na podstawie którego, premier może ogłosić sobotę dniem wolnym od pracy i wybory mogłyby się odbyć także w sobotę.

Powiedziała, że 6 sierpnia, bez wyborów w maju, nie mamy głowy państwa. Zaznaczyła, że nie dopuści do tego, m.in. kierując pisma do PKW i wniosek do TK.

"To gra, która ma umożliwić przesunięcie wyborów"

Decyzje marszałek Witek o wysłaniu pytania do PKW i zapowiedzi skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego skomentował w programie "Koronawirus. Raport" prof. Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. - Wydaje mi się, że to jest już taki dosyć paniczny sposób szukania rozwiązania dla tej sytuacji, która absolutnie nigdy w demokratycznym kraju nie powinna się zdarzyć – ocenił.

- Wybory to jest święto demokracji, które powinno być ustalone od dawna. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, kiedy i jak będziemy głosować. A tutaj na moment przed tymi wyborami pani marszałek wykonuje bardzo nerwowe ruchy. Pisze do Państwowej Komisji Wyborczej, którą wcześniej wyłączono z całego procesu. Próbuje kierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego – mówił.

- To jest gra, która ma umożliwić przesunięcie tych wyborów być może na 17 albo na 23 maja, natomiast, podkreślam, to i tak nic nie da. One nadal będą nielegalne – ocenił Matczak.

"To i tak nic nie zmieni"

Jak mówił, jeżeli nawet marszałek Witek uzyska zgodę TK na przesunięcie wyborów na 17 czy 23 maja, " to i tak nic się nie zmieni w najpoważniejszym zarzucie, że inni kandydaci oprócz pana prezydenta Dudy byli nierówno traktowani w całym procesie, bo nie było wyborów rozumianych jako proces, obejmujących kampanię, czyli takie eliminacje i dojście do finału, czyli głosowania".

- Będzie tylko finał, tylko głosowanie, a tak nie można. To jest po prostu niekonstytucyjne i ja w mojej opinii dla Senatu o tym mówiłem – podkreślił Matczak.

- Te nerwowe ruchy w ostatnim momencie naprawdę niczego nie zmienią, bo nie chodzi o to, żeby było głosowanie, chodzi o to, żeby były wybory, a więc proces, który Polak pozwoli wybrać najlepszego prezydenta, pozwoli wysłuchać kandydatów, pozwoli kandydatom spotkać się z elektoratem. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie będzie epidemii. A teraz (epidemia - red.) jest, 17 będzie i 23 maja także będzie – wyjaśnił.

