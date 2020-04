Kidawa-Błońska: Doszliśmy do samego dna. Do tej pory to Polacy jeździli obserwować wybory w wielu krajach

Na naszych oczach niszczona jest demokracja i praworządność - powiedziała w poniedziałek w Sejmie kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. To komentarz do opinii Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, które oceniło, że ustawa w sprawie wyborów korespondencyjnych "wymaga znaczących zmian".

Ideę wyborów w maju krytykuje kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Uważa, że rząd powinien wprowadzić stan klęski żywiołowej, co pozwoliłoby - w zgodzie z konstytucją - przesunąć termin wyborów. W poniedziałek późnym wieczorem odniosła się do opinii OBWE w Sejmie.

Kidawa-Błońska mówiła, że "odbierane jest ludziom prawo do bezpiecznych i tajnych wyborów". - Do tej pory to Polacy jeździli obserwować wybory w wielu krajach, a teraz świat patrzy na to, co dzieje się w Polsce. To przykre i bolesne - powiedziała.