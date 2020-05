Brejza: Kidawa-Błońska wykonała ogrom pracy, ale jest też dwóch innych polityków wielkiego formatu

Małgorzata Kidawa-Błońska wykonała ogrom pracy. Doprowadziła do tego, że te pseudowybory nie odbędą się w maju, poniosła przy tym koszty polityczne. Natomiast to, czy będzie startować, jest jej decyzją - mówił w "Tak jest" senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Warszawski radny PiS, rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek ocenił, że Rafał Trzaskowski byłby "na pewno groźniejszym kandydatem".

"Siłą Platformy Obywatelskiej są bardzo bogate osobowości"

- Małgorzata Kidawa-Błońska wykonała ogrom pracy. Doprowadziła do tego, że te pseudowybory nie odbędą się w maju, ponosząc przy tym koszty polityczne. Natomiast to, czy będzie startować, jest jej decyzją. Nie jestem członkiem zarządu krajowego, natomiast więcej będziemy wiedzieć jutro po 10 - podkreślił.

Jak dodał, "siłą Platformy Obywatelskiej są bardzo bogate osobowości". - Małgorzata Kidawa-Błońska jako kandydatka, która potrafiła bardzo odważną decyzją doprowadzić do tego, że wybory nie odbyły się w maju, bardzo dużo energii w to włożyła - tłumaczył Brejza.

- Jest też dwóch polityków wielkiego formatu. To Radosław Sikorski, fighter, były marszałek Sejmu, były szef MSZ, doskonale przygotowany do pełnienia tej funkcji. I jest też inny polityk wielkiego formatu, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - wymienił senator KO

- Natomiast poczekajmy do jutra do 10. To są decyzje organów statutowych, jeżeli Małgorzata Kidawa-Błońska sama taki krok (decyzję o rezygnacji z kandydowania - red.) podejmie - dodał.