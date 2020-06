Bosak: nie możemy żyć w kraju, w którym jest tak wiele rzek, odwróceni plecami do wody

- Spotykamy się tutaj, nad Odrą, przed rejsem statkiem po rzece po to, by przypomnieć o tym, że nie możemy żyć w kraju, w którym jest tak wiele rzek, odwróceni plecami do wody. Musimy postawić na gospodarkę wodną - przekonywał. Jego zdaniem, polska gospodarka wodna pozbawiona jest strategii, a rząd Prawa i Sprawiedliwości zamiast tworzyć tę strategię "zajmuje się centralizowaniem zarządów wodnych w postaci spółki Wody Polskie, obsadzonej niekompetentnymi ludźmi".

Bosak: Mamy doskonale rozwiniętą sieć rzeczną. To naprawdę bardzo zaniedbana dziedzina

- Mamy w Polsce doskonale rozwiniętą sieć rzeczną, którą można i trzeba wykorzystywać do turystyki wodnej. Jest to naprawdę bardzo zaniedbana dziedzina polskiej turystyki, mająca ogromny potencjał. Turystyka wodna w Europie Zachodniej jest bez porównania lepiej rozwinięta i jest fantastycznym środkiem do kształtowania charakteru dzieci i młodzieży oraz do podróżowania i spędzania wolnego czasu - powiedział Bosak.