Koalicja Obywatelska chce otwartych lokali wyborczych i głosowania mieszanego. Zapowiada projekt

Wybory mieszane, organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą

Propozycja KO zakłada, że organizacją wyborów miałaby zająć się Państwowa Komisja Wyborcza, a nie, jak chciało Prawo i Sprawiedliwość - minister aktywów państwowych. To PKW miałaby określić wzór karty do głosowania i zlecić druk pakietów wyborczych. - Państwowa Komisja Wyborcza potrafi to robić, ma doświadczenie w organizacji wyborów - podkreślił autor projektu, poseł KO Robert Kropiwnicki.

KO proponuje ponadto, by głosowanie korespondencyjne było tylko jedną z opcji oddania głosu. W wyborach prezydenckich (zarówno w kraju, jak i za granicą) byłaby też możliwość głosowania w sposób tradycyjny w lokalu wyborczym. - My uważamy, że lepsze jest rozwiązanie głosowania mieszanego. Kto chce, mógłby oddać głos w lokalu, a ktoś inny, na żądanie, głosowałoby korespondencyjnie - mówi Kropiwnicki.

W myśl projektowanych przez KO zmian, osoba chcąca oddać głos listownie musiałaby wcześniej zgłosić taki zamiar w urzędzie gminy. Wówczas 14 dni przed wyborami otrzymywałaby pakiet do głosowania, który mogłaby następnie odesłać przed dniem wyborów lub w dniu głosowania dostarczyć do obwodowej komisji wyborczej. Złożenie deklaracji o chęci oddania głosu korespondencyjnie wykluczałoby możliwość pobrania karty wyborczej w lokalu.

KO proponuje zmiany w pakiecie wyborczym

Według propozycji KO pakiet wyborczy miałby wyglądać podobnie, jak w przypadku rozwiązań ustalonych przez PiS. Składałby się z karty do głosowania oraz oświadczenia podpisywanego przez wyborcę, w którym trzeba byłoby podać imię, nazwisko i PESEL. W pakiecie byłyby też trzy koperty - osobne na kartę wyborczą i oświadczenie, a także jedna większa, do której wkładałoby się dwie pozostałe.

KO proponuje jednak, by pakiet wyborczy był imienny i by trzeba go było odebrać osobiście. Nie byłaby to - jak w przypadku ustawy PiS - przesyłka bezadresowa wrzucana do skrzynki pocztowej.