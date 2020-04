Konstytucjonalista o słowach szefa PKW: te wybory nie będą powszechne, są też zastrzeżenia do tajności

Jest cały szereg bardzo, bardzo poważnych zastrzeżeń, które powodują wątpliwości odnośnie wolnych wyborów - powiedział w TVN24 konstytucjonalista, profesor doktor habilitowany Krzysztof Skotnicki z Centrum Studiów Wyborczych i Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Komentował słowa szefa PKW, że obawia się, że w przypadku głosowania korespondencyjnego "w pełnym zakresie nie uda się przeprowadzić wolnych wyborów". Doktor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznał, że oczekiwałby, "żeby Państwowa Komisja Wyborcza konsekwentniej stanęła na wysokości zadania i podjęła jakąś uchwałę".

W TVN24 trwa wydanie specjalne poświęcone wyborom prezydenckim.

Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak wyraził we wtorek obawę, że na podstawie procedowanej w Senacie ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego "w pełnym zakresie nie uda się przeprowadzić wolnych wyborów". Pierwsza tura wyborów jest zaplanowana na 10 maja.

Przeciwko rozwiązaniom ustawy uchwalonej 6 kwietnia przez Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości protestuje opozycja i wielu ekspertów. Ustawą zajmuje się obecnie Senat, który ma czas do 6 maja, by zająć stanowisko.

Szef PKW: obawiam się, że w pełnym zakresie nie uda się przeprowadzić wolnych wyborów TVN24

"Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, które elementy jego zdaniem są w tym przypadku wątpliwe"

Do słów szefa PKW odniósł się w TVN24 konstytucjonalista profesor doktor habilitowany Krzysztof Skotnicki z Centrum Studiów Wyborczych i Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.

- Zasada wolnych wyborów nie jest w polskiej konstytucji wymieniona wprost, ale ona niewątpliwie wynika z całego szeregu postanowień konstytucji, które są w niej zawarte. Chociażby z zasady demokratycznego państwa prawnego, zasady praworządności, zasady pluralizmu politycznego, ale także tych wszystkich zasad, które są istotnymi zasadami dla przeprowadzenia wyborów, które mamy w tej konstytucji wymienione - tłumaczył. Jak mówił profesor, są to "przede wszystkim powszechność i tajność".

- To są wszystko te elementy, które łącznie składają się na zasadę wolnych wyborów - wyjaśniał konstytucjonalista. - Dlatego, jeżeli usłyszeliśmy ze słów pana przewodniczącego (PKW - red.) Sylwestra Marciniaka, że on ma pewne wątpliwości odnośnie wolnych wyborów, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, które elementy jego zdaniem są w tym przypadku wątpliwe - kontynuował.

Czytaj więcej na Konkret 24: Wybory prezydenckie 2020. Najważniejsze pytania i odpowiedzi >>>

"Tu jest cały szereg bardzo, bardzo poważnych zastrzeżeń"

W opinii Krzysztofa Skotnickiego "te wybory nie będą wyborami powszechnymi, dlatego że do wielu osób, nawet gdyby chcieć, to owe pakiety wyborcze w ogóle nie zostaną przez pocztę dostarczone". - To dotyczy zarówno osób w kraju, jak i tysięcy polskich wyborców, którzy są za granicą, którzy posiadają czynne prawo wyborcze - dodał.

- Po drugie, bez wątpienia zasada wolności wyborów dopuszcza także kwestię konkurencyjności kandydatów. Przecież my dzisiaj w ogóle nie obserwujemy żadnej kampanii wyborczej - przekonywał. Jak mówił profesor, oficjalnie jest dziesięciu kandydatów na urząd głowy państwa, natomiast "co najmniej o czterech my w ogóle nie słyszymy". - Oni w ogóle nie mają możliwości uczestniczenia w tych wyborach. Czy to są wolne wybory, jeżeli kandydaci nie są w równy sposób traktowani, nie mają możliwości w równy sposób dotrzeć do wyborców? - pytał.

- Mamy cały szereg bardzo poważnych zastrzeżeń do tajności głosowania. Nie mamy pewności, czy te pakiety do obywateli dotrą. (...) Kto dzisiaj jest w stanie zagwarantować, że rzeczywiście pakiety zostaną do naszych skrzynek na listy włożone? - kontynuował Skotnicki.

Zwrócił także uwagę, że "wiele osób mieszka w zupełnie innych miejscach niż jest zameldowanych". - Jest cały szereg bardzo, bardzo poważnych zastrzeżeń, które budzą poważne wątpliwości odnośnie wolnych wyborów - dodał.

Zaznaczył także, że "trzeba pamiętać o tym, że my nie wiemy cały czas, jak będą przeprowadzone te wybory i na podstawie jakiego prawa wyborczego".

Prof. Skotnicki: cały czas nie wiemy, jak będą przeprowadzone te wybory i na podstawie jakiego prawa wyborczego TVN24

"Trzy cechy państwa totalitarnego spełniają się na naszych oczach"

Doktor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazywał w rozmowie z TVN24, że "jedną z wielu cech państwa totalitarnego jest to, że używa się prawa jako instrumentu sprawowania władzy politycznej po to, żeby utrzymać władze polityczną".

- Drugą cechą państwa totalitarnego jest to, że się działa bez podstawy prawnej. (…) Na przykład wdraża się czynności do zorganizowania wyborów korespondencyjnych bez podstawy prawnej - kontynuował. - Trzecią z wielu cech państwa totalitarnego jest to, że się atakuje wolne wybory – mówił dalej.

Zdaniem Małeckiego "te trzy cechy państwa totalitarnego spełniają się na naszych oczach". - Jest to ewidentny atak na wolne wybory, co przyznał właśnie przedstawiciel Państwowej Komisji Wyborczej - dodał.

Wyjaśniał także, że "wolne (wybory – przyp. red.) to znaczy takie, w których każdy obywatel ma prawo do oddania głosu bezpiecznie, w warunkach zapewniających standardy tajności głosowania".

Mówiąc o słowach Marciniaka, karnista uznał, że "takie oświadczenie, to nie jest uchwała Państwowej Komisji Wyborczej". - Tutaj jednak oczekiwałbym, żeby Państwowa Komisja Wyborcza już konsekwentniej stanęła na wysokości zadania i podjęła jakąś uchwałę – przyznał. - Uchwałę przesądzająca o tym, że w jej ocenie, to znaczy w ocenie organu kompetentnego do przeprowadzenia wyborów prezydenckich, (…) wybory prezydenckie zaplanowane na 10 maja po prostu nie będą wyborami wolnymi – wskazywał Małecki.

Małecki: trzy cechy państwa totalitarnego spełniają się na naszych oczach TVN24

"Jesteśmy teraz poddani tego typu ocenom już od dłuższego czasu"

Mecenas Łukasz Chojniak przyznał natomiast, że słowa przewodniczącego PKW wywarły na nim "piorunujące" wrażenie. - Ale mam nieodparte wrażenie, że jesteśmy teraz poddani tego typu ocenom już od dłuższego czasu - dodał.

Zauważył, że poprzedniego dnia opinię krytyczną wobec wyborów w formie korespondencyjnej wydało Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. - Jest rzeczą naprawdę katastrofalną dla Polski, że dołączamy do krajów o mało chwalebnej reputacji - ocenił. Wskazywał, że w analizie mowa o tym, że "ten sposób prowadzenia przedsięwzięcia wyborczego, bo z wyborami niewiele ma to wspólnego, nie spełni konstytucyjnych i demokratycznych standardów wyborów prezydenckich".

- Mam nieodparte wrażenie, że czym więcej pada argumentów prawnych i takich czysto racjonalnych, dlaczego te wybory nie mogą się odbyć, tym bardziej władza prze w uporze do tego, żeby jednak one się odbyły - dodał mecenas.

Chojniak: jesteśmy teraz poddani tego typu ocenom już od dłuższego czasu TVN24

Autor:akr/kab