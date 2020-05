Czołowi politycy PiS na naradzie przy Nowogrodzkiej

Według nieoficjalnych informacji TVN24, we wtorek doszło także do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem.

Projekt wróci do Sejmu

Na 10 maja zaplanowane są wybory prezydenckie. Senat we wtorek wieczorem odrzucił przyjętą przez Sejm na początku kwietnia ustawę przewidującą głosowanie w pełni korespondencyjne. Ustawa wraca do Sejmu. Jednak nie od razu. Wszystko wskazuje na to, że wydarzy się to dziś (w środę ) po południu lub wieczorem, bo Senat nie wysyła do Sejmu po jednej ustawie opracowanej na posiedzeniu, tylko cały pakiet, który powstaje podczas posiedzenia izby. A to zakończy się w późnym popołudniem lub wieczorem.