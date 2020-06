Bardzo bym chciał, żeby te poprawki zostały wprowadzone w Sejmie. One naprawdę spowodują, że ten proces wyborczy będzie procesem, co do którego będzie jak najmniej zarzutów natury naruszenia prawa i być może też protestów wyborczych. Spowoduje to, że Sąd Najwyższy będzie mógł wybory uznać bez większych problemów za ważne - powiedział we wtorek w TVN24 były szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Odniósł się do poprawek do ustawy wyborczej przyjętych przez Senat w poniedziałek wieczorem.