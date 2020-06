Andrzej Duda podpisał "Kartę rodziny". Chce między innymi "bronić dzieci przed ideologią LGBT"

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podpisał w środę "Kartę rodziny". Zobowiązał się w niej między innymi do finansowego wspierania rodzin, "obrony instytucji małżeństwa" jako związku kobiety i mężczyzny oraz do "obrony dzieci przed ideologią LGBT".

Duda deklaruje "obronę dzieci przed ideologią LGBT"

Jako pierwszy punkt "Karty rodziny" wymienił politykę wsparcia finansowego dla rodzin. W tym kontekście wymieniono funkcjonujące już programy - 500 plus, wyprawkę szkolną 300 plus oraz program Mama plus. Prezydent przypomniał również swoją zapowiedź wprowadzenia bonu wakacyjnego w wysokości 500 złotych na każde dziecko. Zapewniał także objęcie szczególną opieką rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami.