Girzyński: mam nadzieję, że sztab prezydenta wyciągnie wnioski z wyników sondażu 

Wyniki majowego badania Kantar wskazują, że gdyby wybory odbyły się za dwa miesiące, to największe poparcie uzyskałby Andrzej Duda, którego wskazało 39 procent badanych, deklarujących chęć wzięcia udziału w wyborach. Drugie miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski, który zgromadził 18 procent głosów. Trzecie miejsce należy do Szymona Hołowni, mającego 15 procent poparcia. 8 procent poparcia daje Krzysztofowi Bosakowi czwarte miejsce. Na dalszych pozycjach znajdują się: Władysław Kosiniak-Kamysz (3 procent poparcia), Robert Biedroń (2 procent poparcia), Marek Jakubiak (2 procent poparcia) i Stanisław Żółtek, na którego zagłosowałby mniej niż co setny badany. 1 procent Polaków zadeklarowało wybór innego kandydata, a 12 procent badanych nie ma jeszcze sprecyzowanych preferencji wyborczych.

Girzyński: mam nadzieję, że sztab prezydenta wyciągnie z tego wnioski

Zdaniem Girzyńskiego, "na wszelkiego rodzaju notowania wpływ miało to, że nie wszyscy wierzyli, że te wybory [10 maja – red.] będą miały miejsce". - Mamy też nowe otwarcie w kampanii, co miało swój wpływ. Od początku także przestrzegałem kolegów, że czeka nas bardzo ciężka praca. Widać, że dużo tej pracy przed nami - dodał.

- Mam nadzieję i kieruję te słowa do tych, którzy w kampanię [Andrzeja Dudy –red.] się angażują, a przede wszystkim do tych, którzy kierują kampanią, że wyciągną z tego wnioski i będą w sposób bardziej intensywny pracowali, aby te wyniki poprawić, by zakończyło się to sukcesem dla pana prezydenta – zaapelował poseł Girzyński.