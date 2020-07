"Zacięta bitwa między dwiema sprzecznymi wizjami polskiej tożsamości". #PisząoPolsce i wyborach prezydenckich

Zagraniczne media komentują wyniki wyborów w Polsce, zwracając uwagę przede wszystkim na małą różnicę w wynikach obu kandydatów oraz "ujawniającą podziały" kampanię wyborczą. Prognozują też, że zwycięstwo Andrzeja Dudy może prowadzić do dalszych zmian, które już spowodowały pogorszenie stosunków Polski z Unią Europejską.

"Prezydent ledwo pokonał pretendenta Rafała Trzaskowskiego"

Portal brytyjskiej telewizji informuje, że to zwycięstwo z najmniejszą różnicą w ilości głosów w wyborach prezydenckich w Polsce od "końca komunizmu w 1989 roku". "Jednym z głównych tematów wyborów była przyszłość napiętych stosunków tego kraju z Unią Europejską" - pisze BBC o niedzielnych wyborach.

Prezydent Duda został w tekście określony jako "społeczny konserwatysta sprzymierzony z rządem kierowanym przez nacjonalistyczną partię Prawo i Sprawiedliwość", zaś Rafał Trzaskowski jako "liberalny prezydent Warszawy". Zdaniem portalu zwycięstwo Andrzeja Dudy może doprowadzić do dalszych "kontrowersyjnych reform sądownictwa i dalszego sprzeciwu wobec aborcji i praw osób homoseksualnych".

BBC powołując się na rozmowę przedstawicieli Platformy Obywatelskiej informuje również, że chociaż wynik w wyborach jest już raczej przesądzony, to PO "zbiera informacje o nieprawidłowościach w głosowaniu", między innymi dotyczące "doniesień o tym, że Polacy za granicą nie otrzymali pakietów wyborczych na czas".

"Obserwatorzy twierdzą, że odroczenie wyborów osłabiło Dudę"

Portal ocenia, że partia wspierająca prezydenta Dudę, czyli Prawo i Sprawiedliwość, chce "wdrożyć konserwatywne zmiany w polityce społecznej, imigracyjnej i wymiarze sprawiedliwości, które wielu w Unii Europejskiej krytykowało jako antydemokratyczne". VOA News wspomina, że te zmiany to między innymi zobowiązanie Dudy do zakazania zajęć uwzględniających prawa osób homoseksualnych w szkołach i przypomina, że prezydent "określił homoseksualizm jako gorszy niż komunizm".

Kampania "ujawniła głębokie podziały w narodzie"

Portal "Financial Times" pisze o zakończonej kampanii, która "ujawniła głębokie podziały w narodzie" i była "zaciętą bitwą między dwiema sprzecznymi wizjami polskiej tożsamości". Portal dodaje, że obie strony podziału "uznały niedzielne wybory za decydujący pojedynek o przyszłość piątego co do wielkości państwa członkowskiego UE, które jest głęboko podzielone na konserwatywne małe miasteczka i obszary wiejskie oraz bardziej liberalne duże miasta".