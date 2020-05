"Jarosław Gowin ma dużą szansę na znalezienie się w książkach historycznych". #PisząoPolsce

W obecnie obowiązującym stanie prawnym wybory prezydenckie powinny były odbyć się 10 maja, a ewentualna druga tura - 24 maja. Prawo i Sprawiedliwość dążyło do przeprowadzenia ich wyłącznie w formie korespondencyjnej. Opozycja apelowała natomiast o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, co, zgodnie z konstytucją, pozwalałoby na przesunięcie wyborów prezydenckich.

"Gowin sięgnął w szprychy machiny rządowej"

"To wtedy Gowin sięgnął w szprychy machiny rządowej" - pisze "FAZ" i wyjaśnia, że większość parlamentarna PiS składa się z kilku partii, dzięki czemu Jarosław Gowin miał możliwość interwencji. "PiS i Porozumienie nazywają siebie partnerami koalicyjnymi, ale jak dotąd byli raczej bliźniakami syjamskimi" - ocenia "FAZ". "Mniejszy bliźniak ma 18 posłów. Jeśli by się odciął, większość rządowa byłaby w niebezpieczeństwie" - dodaje gazeta.

Dziennik przypomina, że wybory zostały odwołane w ostatnim momencie. "Gowin zrobił to, co obiecał. Sprawił, że wybory zostały przełożone bez narażania rządu na niebezpieczeństwo. Nie może liczyć za to na podziękowania. W PiS będzie teraz postrzegany jako 'zdrajca', podczas gdy opozycja jest oburzona, że ​​dwóch panów na zapleczu przypieczętowało odroczenie demokratycznych wyborów" - podsumowuje "FAZ" i dodaje, że z drugiej strony pozycja Gowina stała się lepsza.

"Jego emocjonalne słowa, kiedy zrezygnował w kwietniu (...) zostaną zapamiętane przez wielu. Teraz oczywiście myśli o rozwiązaniu koalicji z PiS. Nie byłoby to łatwe, ponieważ jego partia, która do tej pory prawie nie była postrzegana jako niezależna jednostka, mogłaby liczyć tylko na jeden procent w wyborach" - dodaje "FAZ".

"Polscy wyborcy w przeważającej mierze odrzucili pomysł przeprowadzenia wyborów w warunkach pandemicznych"

"Dlaczego więc rząd tak bardzo nalegał, aby to kontynuować, bez względu na koszty ludzkie lub reputacyjne? Część odpowiedzi leży w sondażach wyborczych: w ciągu ostatnich pięciu do sześciu tygodni prezydent Andrzej Duda (PiS) poczynił znaczne postępy i był preferowanym wyborem 60 procent Polaków planujących wziąć udział w wyborach" - pisze "The Washington Post", dodając, że poziom poparcia dla innych kandydatów spadł do 10 procent lub mniej. "Część tej dynamiki była prawdopodobnie spowodowana faktem, że podczas, gdy inni kandydaci starali się pozostać widoczni w czasie pandemii, Duda korzystał z szerokiego zasięgu w polskim radiu i telewizji" - dodaje gazeta.