Najwięksi przegrani pierwszej tury. Nie byli im wierni nawet wyborcy ich partii

Niecałe 35 procent osób, które w wyborach parlamentarnych w 2019 roku głosowało na PSL oddało swój głos na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z kolei z wyborców, którzy głosowali wtedy na SLD, tylko 21,2 procent oddało swój głos na Roberta Biedronia. Obaj kandydaci w pierwszej turze zdobyli po niecałe trzy procent głosów.

Według wyników badania exit poll przeprowadzonego przez Ipsos w wyborach prezydenckich Robert Biedroń, kandydat lewicy uzyskał 2,9 proc, a Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL - 2,6 proc.

Jak wynika z sondażu, Władysława Kosiniaka-Kamysza poparło jedynie 34,8 procent wyborców, którzy w wyborach parlamentarnych w 2019 roku oddali swój głos na Polskie Stronnictwo Ludowe. 21,9 proc oddało swój głos na Szymona Hołownię, a 19,7 proc. na Rafała Trzaskowskiego.

Roberta Biedronia poparło z kolei 21, 2 procent osób, które wtedy zagłosowały na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wyborcy lewicy z 2019 roku chętniej poparli Rafała Trzaskowskiego - uzyskał on w tej grupie aż 44,1 procent głosów. Na Szymona Hołownię swój głos oddało 19,8 proc.

Robert Biedroń: czasami się wygrywa, czasami się przegrywa

Robert Biedroń po ogłoszenia sondaży exit poll podkreślał, że "to nasze marzenia i nadzieje sprawiły, że nie uwierzyliśmy to, że Polska jest skazana na prawicę, bo my wiemy, że mamy swoje wartości i swój program i zawsze będziemy stali po tej stronie - po stronie naszych wartości i naszego programu". - Lewica nigdy nie miała łatwo, ale zawsze zwyciężamy wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy uwierzyli w to, że inna polityka jest możliwa, że te wartości, o które walczyły nasze przeszłe pokolenie, bo przecież lewica ma przepiękną historię, przepiękną tożsamość, ale wartości także, te o które walczy obecne pokolenie i będą walczyły przyszłe pokolenia, mają swoją wartości. Warto się o nie bić i będziemy zawsze to robili - powiedział Biedroń. Kandydat Lewicy stwierdził także, że "jesteśmy dzisiaj tutaj, bo wierzymy, że inna polityka jest możliwa, że w polityce jest się dla zmiany".

- Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, ale my jesteśmy w polityce po to, żeby w końcu coś się zmieniło, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby ludzie byli bardziej szczęśliwy, żeby równość oznaczała równość, a godność żeby godność znaczyło - to jest nasze zadanie, tego zadania dzisiaj nie możemy porzucić. To zadanie z jeszcze większą siłą musi być przez nas realizowane jutro, pojutrze, każdego tygodnia i każdego miesiąca w przyszłości, bo to jest zadanie Lewicy - być zawsze z ludźmi - dodał. - To były najdziwniejsze wybory w nowożytnej historii Europy - stwierdził.

Władysław Kosiniak Kamysz: finał nie daje mi satysfakcji

- Dziękuję przede wszystkim za to, że byliście ze mną przez te ostatnie osiem, dziewięć miesięcy tej najdłuższej kampanii prezydenckiej w historii, która miała swoje różne zmienne, taki rollercoaster odbył się w tej kampanii - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do zebranych na wieczorze wyborczym. - Jest finał - oczywiście nie daje mi on osobiście satysfakcji, nie ma co ukrywać - powiedział Kosiniak-Kamysz. - Wierzę, że to, co robiliśmy przez te ostatnie miesiące,(...) ta propozycja Polski, która nie jest Polską podzieloną, a Polską wspólnotową, która nie ulega bratobójczej walce - na to pytanie zadane dzisiaj naszym rodaków uzyskałem odpowiedź, może to jeszcze nie ten moment, może to jeszcze nie ta chwila, ale ja dalej wierzę, że to jedyna słuszna droga - mówił. Dodał, że nie wierzy, że "z bratobójczej wojny wyjdzie na końcu coś dobrego". - Ale taka jest decyzja, ja szanuję decyzję moich rodaków - podkreślił szef PSL.

Stwierdził, że polaryzacja na scenie politycznej okazała się silniejsza, niż się wydawało. - Zobaczymy, czy polaryzacja przynosi owoce, te dobre owoce, czy przynosi straty i przynosi trudne doświadczenia - powiedział Kosiniak-Kamysz

Andrzej Duda uzyskał 41,8 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 30,4 proc., a Szymon Hołownia - 13,3 proc. Na dalszych miejscach ulokowali się odpowiednio: Krzysztof Bosak, Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz, Marek Jakubiak, Paweł Tanajno, Stanisław Żółtek, Waldemar Witkowski i Mirosław Piotrowski.

