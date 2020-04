"Spekulacje medialne" i przeprosiny wicepremiera. "Jacku, nie ma sprawy"

"Jacku, nie ma sprawy"

W środę Jarosław Gowin w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 był pytany, czy gdyby prezes PiS Jarosław Kaczyński parł do przeprowadzenia wyborów planowo 10 maja, to czy wówczas będzie się zastanawiał nad dalszym uczestnictwem w koalicji rządowej.

- Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że nie można dopuścić do wyborów w żadnym terminie, w którym przeprowadzenie tych wyborów spotęgowałoby epidemię. Tego żaden odpowiedzialny polityk nie zrobi - odparł lider Porozumienia i wicepremier.