Gowin: złożymy projekt zmian w konstytucji, który przedłuży kadencję prezydenta o dwa lata

Gowin: złożymy projekt, który przedłuży kadencję prezydenta o dwa lata

Tuż przed 13 rozpoczęła się natomiast konferencja przedstawicieli Porozumienia, które wchodzi w skład obozu Zjednoczonej Prawicy i parlamentarnego klubu PiS. - Wybory prezydenckie 10 maja nie mogą się odbyć - oświadczył lider tej partii, wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. Jak oświadczył, według niego "bezpiecznym terminem jest przesunięcie ich o dwa lata", ale podkreślił, że "jest to możliwe tylko poprzez zmianę konstytucji".

- Dlatego dzisiaj my, posłowie Porozumienia, taki projekt przedstawiamy. To jest projekt przewidujący systemową zmianę polegającą na wprowadzeniu w Polsce jednej, siedmioletniej kadencji prezydenckiej z równoczesnym szczególnym rozstrzygnięciem polegającym na przedłużeniu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy o dwa lat. Przy założeniu, że obecny pan prezydent nie będzie już kandydował - kontynuował Gowin.

- Jesteśmy przekonani, że (projekt) jest zgodny nie tylko z dalekosiężnym modelem ustrojowym Polski, ale że jest to też rozwiązanie tego dramatycznego dylematu, przed którym stoi nasze społeczeństwo - dodał.

Harmonogram obrad

Zgodnie z harmonogramem obrad, jedynym punktem, jakim posłowie mieli się zająć w piątek jest "sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku". Nie było jednak wiadomo, czy w porządku obrad znajdzie się także złożony we wtorek przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy w sprawie zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Przedstawiciele PiS chcą między innymi, żeby głosowanie odbyło się wyłącznie w formie korespondencyjnej, a nie w lokalach wyborczych.

"Wygląda na to, że nie ma zgody w obozie władzy na to szaleństwo przeprowadzenia wyborów za wszelką cenę"

W piątek przed południem odbyło się posiedzenie prezydium Sejmu, na którym dyskutowano o tym, jak ostatecznie będą wyglądały piątkowe obrady. Przebieg tego spotkania relacjonował w rozmowie z TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej-PSL-Kukiz'15. Było to jednak o godzinie 9.30, kiedy jeszcze zakładano, że obrady miały zacząć się o godzinie 11.15.

- Na dzisiejszym prezydium dowiedzieliśmy się tylko tyle, że o godzinie 11.15 rozpocznie się sprawozdanie komisji w sprawie druku 315, czyli tego, który dotyczy funduszy europejskich, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. Potem ma nastąpić kolejne posiedzenie Prezydium Sejmu i być może wtedy coś więcej będzie wiadomo. Wygląda na to, że nie ma zgody w obozie władzy na to szaleństwo przeprowadzenia wyborów za wszelką cenę i jak wszyscy pewnie widzimy i czujemy, trwa urabianie jednego niepokornego koalicjanta - mówił wówczas polityk ludowców.

"Klub Koalicji Polskiej będzie w całości wnosił o odrzucenie tych zmian"

- Zadałem pytanie o to, co z projektem, o którym wszyscy tyle mówią, a nie znalazło się to na posiedzeniu prezydium i na posiedzeniu Sejmu. Odpowiedź była taka, że "wszystko przed nami" - relacjonował dalej wicemarszałek Zgorzelski.