Miliony na kampanię prezydencką. Komitet Andrzeja Dudy wydał najwięcej

Komitet Andrzeja Dudy wydał najwięcej

Z kolei komitet kandydata Koalicji Obywatelskiej, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zgromadził ponad 9 milionów 554 tysiące złotych, z czego 1 milion 237 tysięcy złotych pochodziło z wpłat od osób fizycznych, a 8 milionów 317 tysięcy złotych z funduszu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Wydatki komitetu na kampanię to zaś ponad 9 milionów 551 tysięcy złotych.

Na co poszły zgromadzone fundusze?

Kolejny punkt sprawozdań to wykonanie materiałów wyborczych. W kampanii Dudy przeznaczono na ten cel 10 milionów 162 tysiące złotych - z czego na plakaty wyborcze 5 milionów 523 tysiące złotych, na filmy reklamowe i spoty 1 milion 506 tysięcy złotych, a na reklamę w internecie 466 tysięcy złotych.

Wydatki pozostałych kandydatów

WSA uchylił decyzję premiera w sprawie wyborów kopertowych

W połowie września Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie organizacji wyborów prezydenckich, które miały się odbyć 10 maja w trybie korespondencyjnym . Uchylił on zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zlecenia przygotowywania kopertowych wyborów prezydenckich.

Bodnar o wyroku WSA w sprawie wyborów kopertowych: to, co napisał sąd jest bezwzględne

Wyrok był efektem skargi rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara do WSA z 29 kwietnia 2020 roku. Jego uzasadnienie ujawniła później "Gazeta Wyborcza", która podała, że według sądu swoją decyzją z 16 kwietnia premier Mateusz Morawiecki złamał konstytucję dwukrotnie . Po pierwsze chodzi o "przygotowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej wyłącznie korespondencyjnych, a więc w sposób, który nie gwarantował wyborcom wyborów równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, i sprzeczny był z obowiązującym prawem", co jest naruszeniem art. 127 ust. 1 konstytucji.

Poczta Polska domaga się rekompensaty

Portal TVN24 ujawnił, że tak zwane wybory kopertowe miały kosztować Pocztę Polską przynajmniej 70 milionów złotych. 68 896 820 złotych - na taką kwotę opiewają faktury, które w związku z przygotowaniami do organizacji wyborów Poczcie Polskiej wystawiły co najmniej cztery firmy. Z dokumentów, do których dotarł portal TVN24, wynika, że poczta wypłaciła z tego tytułu już ponad 26 milionów złotych, choć wybory prezydenckie się nie odbyły.