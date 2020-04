Wyciekły karty do głosowania. Sprawę bada ABW

Wyciekły karty do głosowania korespondencyjnego, sprawę bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do przecieku doszło prawdopodobnie w prywatnej firmie, która jest podwykonawcą kompletowania pakietów wyborczych dla podwykonawcy wybranego przez Pocztę Polskę.

Kartę do głosowania w środę na konferencji prasowej zaprezentował Stanisław Żółtek, jeden z kandydatów na prezydenta. Jak powiedział, otrzymał ją od pracownika jednej z podkrakowskich firm, która zajmuje się kompletowaniem pakietu wyborczego, składającego się m.in. z karty do głosowania, regulaminu i koperty.

Wzór karty do głosowania korespondencyjnego

ABW bada sprawę

Sieć prywatnych firm

Według naszych informacji, zlecenie druku kopert oraz konfekcjonowania pakietów wyborczych Poczta Polska zleciła prywatnym firmom. To znane i funkcjonujące od lat na rynku podmioty, które specjalizują się w drukach kopert, logistyce dużych wysyłkowych kampanii reklamowych. Takie zamówienie trafiło m.in. do firmy EDC Direct Communication z Piotrkowa Trybunalskiego. I według informacji tvn24.pl właśnie ta spółka zleciła akcję kopertowania kolejnemu podwykonawcy - drukarni z Wieliczki.

Pytania o trzy zewnętrzne firmy, którym Poczta Polska zleciła pracę nad drukowaniem kopert i kompletowaniem pakietów, przesłaliśmy do rzecznika prasowego spółki jeszcze w poniedziałek. Zapytaliśmy m.in o rolę prywatnych podmiotów w przygotowaniu tzw. wyborów korespondencyjnych, a także o koszt tych umów. Do dziś jednak nie otrzymaliśmy żadnych odpowiedzi.

Żywioł i chaos

Według naszych nieoficjalnych źródeł nad bezpieczeństwem całości operacji pracują właśnie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - Koordynacja tego to żywioł i chaos. Moi koledzy jeżdżą po kraju, pilnując transportów między firmami. A przecież tu na nic nie ma podstaw prawnych. Do wycieku, przy tak wielu zaangażowanych podmiotach po prostu musiało dojść. Teraz w pionie śledczym zastanawiają się, czy doszło do przestępstwa i jaki konkretnie złamano artykuł Kodeksu karnego - komentuje funkcjonariusz ABW.